Ultime Notizie – “Giorno storico | ora siamo più forti”

Oggi è "un Giorno storico", perché la Finlandia entra nella Nato come "trentunesimo membro", cosa che "renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Briuxelles a margine della Ministeriale Esteri, aggiungendo che "ci assicureremo che anche la Svezia diventi membro della Nato a pieno titolo". Quello che manca, ricorda, è la "ratifica" dell'adesione da parte di tutti i Parlamenti dei Paesi alleati e sono fiducioso" che si compierà il processo. "Ho parlato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan recentemente – continua – e abbiamo concordato di far ripartire il meccanismo permanente degli incontri" tra Svezia e Turchia "per assicurare che venga ratificata" anche l'adesione di Stoccolma all'Alleanza, conclude.

