Ultime Notizie – Generali, migliaia di agenti a Milano per prima convention in sette anni (Di martedì 4 aprile 2023) A sette anni di distanza dall'ultimo incontro in presenza, migliaia di agenti di Generali Italia si sono riuniti a Milano per conoscere i nuovi obiettivi di business della compagnia assicurativa. Protezione, salute e formazione delle risorse sono infatti i pilastri della nuova strategia di Generali, come spiega Marco Oddone, Chief marketing & distribution Officer Generali Italia: "Un aspetto importante al quale vogliamo dedicare massimo impegno è quello della relazione con i clienti, il più grande patrimonio della compagnia. Proprio per questo motivo stiamo cercando di cambiare il nostro modo di relazionarci con loro e di portare la nostra competenza, affinché ci conoscano non solo per l'assicurazione auto ma per tutto il nostro ventaglio di ...

