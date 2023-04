Ultime Notizie – Florida, porto d’armi senza licenza: firmata legge (Di martedì 4 aprile 2023) Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha firmato oggi una legge che consente di portare armi da fuoco in pubblico senza licenza, controlli o addestramento. L’unico requisito è una carta d’identità valida. La legge è stata approvata dal Senato della Florida venerdì scorso, dopo la bocciatura di un emendamento che prevedeva l’obbligo di custodia sicura delle armi. La legge entrerà in vigore il 1° luglio. “Questa norma è un grande passo avanti per far sì che il cittadino medio rispettoso della legge non debba fare i salti mortali per ottenere una licenza governativa per portare la propria arma”, ha dichiarato il deputato Chuck Brannan, sponsor della legge. La Casa Bianca ha definito “vergognoso che, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Il governatore repubblicano dellaRon DeSantis ha firmato oggi unache consente di portare armi da fuoco in pubblico, controlli o addestramento. L’unico requisito è una carta d’identità valida. Laè stata approvata dal Senato dellavenerdì scorso, dopo la bocciatura di un emendamento che prevedeva l’obbligo di custodia sicura delle armi. Laentrerà in vigore il 1° luglio. “Questa norma è un grande passo avanti per far sì che il cittadino medio rispettoso dellanon debba fare i salti mortali per ottenere unagovernativa per portare la propria arma”, ha dichiarato il deputato Chuck Brannan, sponsor della. La Casa Bianca ha definito “vergognoso che, ...

