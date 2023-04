Ultime Notizie – Coppa Italia, Juve-Inter 1-1 in semifinale d’andata (Di martedì 4 aprile 2023) Inter e Juventus pareggiano 1-1 nell’andata della semifinale di Coppa Italia. A sbloccare la gara giocata all’Allianz Stadium di Torino è il gol di Cuadrado, a segno all’83’. L’Inter pareggia al 95? con il rigore trasformato da Lukaku. Il match comincia con la Juve aggressiva e pericolosa già al 4?. Vlahovic accende Di Maria che va in percussione e con un destro rasoterra impegna Handanovic. I padroni di casa provano a fare la partita ma il ritmo non decolla: l’Inter non concede granché, le occasioni sono merce rara. I nerazzurri conquistano gradualmente campo e all’11’ si fanno vivi con un colpo di testa di Lautaro: palla alta. Più nitida la chance che al 33? capita a Brozovic: la conclusione dal limite dell’area non è angolata, Perin mantiene ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023)ntus pareggiano 1-1 nell’andata delladi. A sbloccare la gara giocata all’Allianz Stadium di Torino è il gol di Cuadrado, a segno all’83’. L’pareggia al 95? con il rigore trasformato da Lukaku. Il match comincia con laaggressiva e pericolosa già al 4?. Vlahovic accende Di Maria che va in percussione e con un destro rasoterra impegna Handanovic. I padroni di casa provano a fare la partita ma il ritmo non decolla: l’non concede granché, le occasioni sono merce rara. I nerazzurri conquistano gradualmente campo e all’11’ si fanno vivi con un colpo di testa di Lautaro: palla alta. Più nitida la chance che al 33? capita a Brozovic: la conclusione dal limite dell’area non è angolata, Perin mantiene ...

