Ultime Notizie – “Chiuso definitivamente Tmb di Rocca Cencia”

"Oggi è una giornata importante, attesa da molto tempo dalla città. Una decisione storica, già operativa", che è quella della "chiusura definitiva del Tmb di Rocca Cencia". Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in apertura della seduta di oggi dell'assemblea capitolina. "So che per molti consiglieri è una battaglia intrapresa da molto tempo. Per questo ritengo corretto annunciarlo in aula perché si tratta di un successo collettivo – ha detto Gualtieri – Ci eravamo dati come obiettivo la chiusura del Tmb di Rocca Cencia entro la consiliatura e siamo molto contenti di raggiungere l'obiettivo non a fine mandato ma immediatamente. Da ieri l'impianto è Chiuso". Una scelta che è stata possibile, ha spiegato, perché "per la prima volta questa città ha un piano rifiuti, ...

