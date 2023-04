Ultime Notizie – Charles Leclerc, così gli hanno rubato l’orologio circa 2 mln di euro (Di martedì 4 aprile 2023) Sono stati arrestati gli autori della rapina ai danni del pilota della Ferrari Charles Leclerc. Si tratta di tre uomini e una donna che a Viareggio (Lucca) il 18 aprile 2022, giorno di Pasquetta, mentre si trovava in compagnia del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari, con la scusa di un selfie si avvicinarono all’auto di Leclerc sfilandogli dal polso il prezioso orologio Richard Mille del valore di circa 2 milioni di euro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati dai militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno eseguito oggi la misura cautelare restrittiva in carcere richiesta dalla Procura di Lucca ed emessa dal Gip del Tribunale di Lucca. L’indagine condotta dai militari dall’Arma di Viareggio, protrattasi per diversi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Sono stati arrestati gli autori della rapina ai danni del pilota della Ferrari. Si tratta di tre uomini e una donna che a Viareggio (Lucca) il 18 aprile 2022, giorno di Pasquetta, mentre si trovava in compagnia del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari, con la scusa di un selfie si avvicinarono all’auto disfilandogli dal polso il prezioso orologio Richard Mille del valore di2 milioni di. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati dai militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano,eseguito oggi la misura cautelare restrittiva in carcere richiesta dalla Procura di Lucca ed emessa dal Gip del Tribunale di Lucca. L’indagine condotta dai militari dall’Arma di Viareggio, protrattasi per diversi ...

