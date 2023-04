Ultime Notizie – “Alleanza con medico favorisce aderenza a terapia” (Di martedì 4 aprile 2023) “Per il paziente asmatico l’Alleanza con il proprio medico favorisce l’aderenza terapeutica. E’ responsabilità di tutti gli stakeholder impegnati sul paziente asmatico consentire un’adeguata Alleanza tra il medico e l’assistito”. Così Simona Barbaglia, presidente Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme, intervenuta alla conferenza ‘Asma questione risolta?’, organizzata da Chiesi Italia oggi a Milano. “La vita di un paziente asmatico è complessa – spiega Barbaglia – soprattutto per chi ha un asma di difficile controllo o un asma grave, perché i sintomi sono invalidanti e condizionano pesantemente la qualità di vita, le relazioni sociali e la vita professionale. Il paziente vive periodi in cui sta molto male e periodi in cui sta meglio, nonostante l’infiammazione prosegua, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) “Per il paziente asmatico l’con il propriol’terapeutica. E’ responsabilità di tutti gli stakeholder impegnati sul paziente asmatico consentire un’adeguatatra ile l’assistito”. Così Simona Barbaglia, presidente Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme, intervenuta alla conferenza ‘Asma questione risolta?’, organizzata da Chiesi Italia oggi a Milano. “La vita di un paziente asmatico è complessa – spiega Barbaglia – soprattutto per chi ha un asma di difficile controllo o un asma grave, perché i sintomi sono invalidanti e condizionano pesantemente la qualità di vita, le relazioni sociali e la vita professionale. Il paziente vive periodi in cui sta molto male e periodi in cui sta meglio, nonostante l’infiammazione prosegua, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 #JUVEINTER di #COPPA e le ultime NOTIZIE con @romeoagresti, il RACCONTO e il CLIMA del… - UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO) - UGiangrieco : Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO) - rapisardandrea1 : Per l'occupazione di #Casapound a via Napoleone III (Esquilino), la Procura ha chiesto la condanna di 11 persone: c… - zazoomblog : Ultime Notizie – Charles Leclerc così gli hanno rubato l’orologio circa 2 mln di euro - #Ultime #Notizie #Charles… -