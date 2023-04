Ultime Notizie – 1 morto e almeno 30 feriti (Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi occidentali. Lo scrive la Cnn, citando i servizi di emergenza locali, che affermano che l’incidente notturno è avvenuto dopo che il treno che trasportava circa 50 persone ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Informazioni precedenti avevano affermato che l’incidente era stato causato da una collisione con un treno merci. Sul posto stanno operando i soccorritori e i medici, che stanno soccorrendo i feriti. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3,25 ora locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta e30 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi occidentali. Lo scrive la Cnn, citando i servizi di emergenza locali, che affermano che l’incidente notturno è avvenuto dopo che il treno che trasportava circa 50 persone ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Informazioni precedenti avevano affermato che l’incidente era stato causato da una collisione con un treno merci. Sul posto stanno operando i soccorritori e i medici, che stanno soccorrendo i. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3,25 ora locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

