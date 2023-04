Uganda | ' Salviamo il mondo dall' omosessualità'

(Di martedì 4 aprile 2023) "il". In, pochi giorni dopo il voto in Parlamento di una legge che punisce l'con ...

il mondo dall'omosessualità". In, pochi giorni dopo il voto in Parlamento di una legge che punisce l'omosessualità con ...... su Heidi.news: "Imponiamo strategie climatiche alle banche che". Di una semplicità ...del controverso mega - oleodotto da 1.500 chilometri che dovrebbe attraversare parchi nazionali in...il mondo dall'omosessualità". In, pochi giorni dopo il voto in Parlamento di una legge che punisce l'omosessualità con ...