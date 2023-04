Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Alex Pereira contro Israel Adesanya, ci risiamo: alle 04:00 (orario italiano) della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, i due fighter – eterni rivali – torneranno a sfidarsi sull’ottagono con diretta tv e streaming su Dazn. E’ il piatto forte di Ufc 287, uno degli eventi più attesi dell’anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv su Ufc Fight Pass) sono previsti incontri spettacolari, come Chris Curtis contro Kelvin Gastelum, mentre Li Jingliang ha dato forfait per la sfida contro l’italoamericano Michael Chiesa. Poi spazio alla main card, che propone nomi illustri, tra presente e futuro. Il 18enne Raul Rosas Jr, il più giovane fighter della storia della divisione, sfida Christian Rodriguez. Sfida ad alto rischio ko quella tra Kevin ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023)contro, ci risiamo: alle 04:00 (italiano) della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, i due fighter – eterni rivali – torneranno a sfidarsi sull’ottagono con diretta tv esu Dazn. E’ il piatto forte di Ufc 287, uno degli eventi più attesi dell’anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv su Ufc Fight Pass) sono previsti incontri spettacolari, come Chris Curtis contro Kelvin Gastelum, mentre Li Jingliang ha dato forfait per la sfida contro l’italoamericano Michael Chiesa. Poi spazio alla main card, che propone nomi illustri, tra presente e futuro. Il 18enne Raul Rosas Jr, il più giovane fighter della storia della divisione, sfida Christian Rodriguez. Sfida ad alto rischio ko quella tra Kevin ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ufc287, Israel #Adesanya cerca la rivincita contro Alex #Pereira: ecco il programma di una card imperdibile - jackbrunelli1 : READY TO RUMBLE, OGGI! ?? Alle 15:30 nuova puntata di Ready To Rumble: parliamo della vittoria di Joshua e UFC 287… - theshieldofspo1 : Jorge Masvidal potrebbe ritirarsi in caso di sconfitta contro Gilbert Burns a UFC 287 #TSOS // #FIGHT // #UFC //… - PatBateman224 : @BUFFONCRAZIA_ Amico mio hai una grande conoscenza dell'mma ti rispetto molto per questo ci sentiamo per ufc 287 - theshieldofspo1 : Marvin Vettori non ha dubbi su chi vincerà l'8 Aprile a Miami! #TSOS // #MMA // #UFC -

Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2: programma, orario, tv e streaming E' il piatto forte di Ufc 287, uno degli eventi più attesi dell'anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv su Ufc Fight Pass) sono previsti incontri ... Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2: programma, orario, tv e streaming E' il piatto forte di Ufc 287, uno degli eventi più attesi dell'anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv su Ufc Fight Pass) sono previsti incontri ... E' il piatto forte di, uno degli eventi più attesi dell'anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv suFight Pass) sono previsti incontri ...E' il piatto forte di, uno degli eventi più attesi dell'anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv suFight Pass) sono previsti incontri ... Israel Adesanya, il prossimo incontro: tutto quello che devi sapere DAZN Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2: programma, orario, tv e streaming Alex Pereira contro Israel Adesanya, ci risiamo: alle 04:00 (orario italiano) della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, i due fighter – eterni rivali – torneranno a sfidarsi sull’ottagono con dire ... Alex Pereira contro Israel Adesanya, ci risiamo: alle 04:00 (orario italiano) della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, i due fighter – eterni rivali – torneranno a sfidarsi sull’ottagono con dire ...