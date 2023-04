Ue | perquisita sede Ppe a Bruxelles**

(Di martedì 4 aprile 2023) Bruxelles, 4 apr. - (Adnkronos) - La Polizia belga ha effettuato oggi una perquisizione nelladel Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Lo conferma una fonte qualificata, dopo che Euractiv.com ha anticipato la notizia. Secondo Euractiv, la perquisizione ha riguardato il primo e il terzo piano del quartier generale del primo partito politico dell'Ue, in rue du Commerce; sarebbero stati sequestrati dei computer. Non ci sono dettagli sui motivi dell'operazione. Il Ppe dovrebbe diffondere una dichiarazione.

