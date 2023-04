Ue | perquisita sede del Ppe a Bruxelles

Leggi su italiasera

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Polizia belga ha effettuato oggi una perquisizione nelladel Partito Popolare Europeo a. Lo conferma una fonte qualificata, dopo che Euractiv.com ha anticipato la notizia. Secondo Euractiv, la perquisizione ha riguardato il primo e il terzo piano del quartier generale del primo partito politico dell’Ue, in rue du Commerce; sarebbero stati sequestrati dei computer. La perquisizione è legata ad una inchiesta in corso in Turingia, Land della Germania centro-orientale, chiarisce il Partito Popolare Europeo, in un comunicato. Il Ppe “conferma che martedì 4 aprile rappresentanti delle autorità di polizia belghe e tedesche hanno visitato ladel partito a. La visita è collegata a un’inchiesta in corso in Turingia, in Germania. Il partito sta collaborando in piena trasparenza ...