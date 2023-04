Udine | il Pd sceglie Azione-Iv ma il polo centrista fa cilecca Ma il leghista Fontanini è costretto al ballottaggio anche per il calo di Fdi

(Di martedì 4 aprile 2023) Le alleanze sbagliate e perdenti. L’accordo elettorale condi Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi non ha portato bene al Partito Democratico nelle elezioni comunali di, dove sostiene la candidatura dell’ex rettore Alberto Felice De Toni. Il Pd si è fatto probabilmente ingolosire da quei 5.792 voti, pari al 12,82 per cento, che l’accoppiata di quello che vorrebbe essere il terzoaveva ottenuto alle politiche di settembre. Un piccolo serbatoio di voti che però, alla prova delle amministrative locali si è dissolto per almeno due terzi. La coppiaha, infatti, ottenuto un risultato modestissimo, circa 1.300 voti pari al 4,3 per cento dei 43.499si (54 per cento del corpo elettorale) che sono andati alle urne. Un accordo con Ivano Marchiol, dipendente regionale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciolonap : RT @fattoquotidiano: Udine, il Pd sceglie Azione-Iv ma il polo centrista fa cilecca. Ma il leghista Fontanini è costretto al ballottaggio (… - fattoquotidiano : Udine, il Pd sceglie Azione-Iv ma il polo centrista fa cilecca. Ma il leghista Fontanini è costretto al ballottaggi… - infernALE96 : @Iosonocalabrese @M4rkPhilips Chi sceglie di rinnegare i propri concetti offensivi, sceglie di diventare un cane ch… -

... ad esempio affiancando la gestazione per altri al razzismo perché "sichi dà l'ovocita ... Il Comune diha imposto delle specifiche limitazioni per il rumore del luna park di primavera in ......notizie fvg notizie gorizia via furlani gorizia vigili del fuoco gorizia Ultime Notizieal ... l'auto che sbanda e finisce nel lago Friuli Venezia Giulia alle urne, siil presidente: come ...... e Stefano Salmè con Liberi Elettori - Io Amo. Al consiglio comunale sono candidati 500 ... Friuli Venezia Giulia alle urne, siil presidente: come si vota. Le urne saranno aperte da domani ...

Udine, il Pd sceglie Azione-Iv ma il polo centrista fa cilecca. Ma il leghista Fontanini è costretto al… Il Fatto Quotidiano

«Sapevamo che vincere al primo turno non sarebbe stato facile». «Ora va analizzato con attenzione il voto espresso dai cittadini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...