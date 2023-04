Udine, ballottaggio tra destra e centro - sinistra: ma se M5s si apparenta i progressisti possono farcela (Di martedì 4 aprile 2023) Nel Friuli Venezia Giulia le cose non sono andate bene ma a Udine le forze di opposizioni unite potrebbero tentare la vittoria al ballottaggio. Udine andrà al ballottaggio il 16 e 17 aprile per ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Nel Friuli Venezia Giulia le cose non sono andate bene ma ale forze di opposizioni unite potrebbero tentare la vittoria alandrà alil 16 e 17 aprile per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Udine, ballottaggio Fontanini-De Toni. L'ex rettore: «Non basta una sfilata di ministri, qui contano le persone» - globalistIT : - cicciodevilla : RT @ROBYBOX: Comunali Udine al ballottaggio con predominanza a destra per la coalizione del sindaco uscente ma PD primo partito della città… - Ninanina1215 : Anche a Udine, non è andata benissimo ballottaggio sotto di 8 punti non è il massimo in una città notoriamente pid… - rete_aea : @afdetoni va al #ballottaggio a #Udine, sostenuto dal @pattoautonomia, grazie a una coalizione ampia di… -