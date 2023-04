"Udienza surreale". Lo sfogo di Trump prima del tribunale. Il tycoon è in arresto (Di martedì 4 aprile 2023) «Sembra così surreale. Mi stanno per arrestare. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America». È l'ultimo messaggio postato da Donald Trump sul suo social Truth mentre era diretto alla Procura di Manhattan, dove si è consegnato alle autorità giudiziarie. Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell'edificio della Procura di Manhattan, dove verrà posto sotto arresto. Subito dopo il suo ingresso nell'edificio della Procura di Manhattan, Donald Trump è tecnicamente in stato di arresto. L'ex presidente, comunque scortato dal Secret Service, è stato preso in consegna dagli agenti della Procura per espletare la procedura, prima di comparire davanti al giudice, all'interno dello stesso edificio, dove gli verranno ufficialmente contestati tutti i ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) «Sembra così. Mi stanno per arrestare. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America». È l'ultimo messaggio postato da Donaldsul suo social Truth mentre era diretto alla Procura di Manhattan, dove si è consegnato alle autorità giudiziarie. Donaldha fatto il suo ingresso nell'edificio della Procura di Manhattan, dove verrà posto sotto. Subito dopo il suo ingresso nell'edificio della Procura di Manhattan, Donaldè tecnicamente in stato di. L'ex presidente, comunque scortato dal Secret Service, è stato preso in consegna dagli agenti della Procura per espletare la procedura,di comparire davanti al giudice, all'interno dello stesso edificio, dove gli verranno ufficialmente contestati tutti i ...

