Ucraina | ultime notizie Nato | 2% Pil sia spesa minima per la difesa Shoigu | missili Iskander trasferiti in Bielorussia

(Di martedì 4 aprile 2023) Droni russi hanno colpito ieri sera il porto ucraino di Odessa sul Mar Nero e causato “danni”, secondo quanto annunciato le autorità locali. Più tardi Kiev ha riferito di un attacco russo con droni da sud affermando di averne abbattuti 14. Intanto si indaga sull’attentato di San Pietroburgo che ha ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky. Per l’attentato sono stati arrestati Darya Trepova, una giovane donna russa no-war, e un suo amico di 27 anni. Oggi ladarà il benvenuto alla Finlandia come 31mo Paese alleato, La Russia ha già annunciato che rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nordovest del Paese

Guerra Ucraina Russia, news. Paramonov nominato nuovo ambasciatore russo in Italia.

