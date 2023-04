Ucraina | ultime notizie Gli Usa annunciano nuovo invio di armi a Kiev per 2 | 6 miliardi

(Di martedì 4 aprile 2023) Droni russi hanno colpito ieri sera il porto ucraino di Odessa sul Mar Nero e causato “danni”, secondo quanto annunciato le autorità locali. Più tardiha riferito di un attacco russo con droni da sud affermando di averne abbattuti 14. Intanto si indaga sull’attentato di San Pietroburgo che ha ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky. Per l’attentato sono stati arrestati Darya Trepova, una giovane donna russa no-war, e un suo amico di 27 anni. Oggi la Nato darà il benvenuto alla Finlandia come 31mo Paese alleato, La Russia ha già annunciato che rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nordovest del Paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pietro_Pavan : @dm_xela @MisterVicV @Spriter99880 Dei 14000 morti: 3404 civili, 4400 soldati ucraini e 6500 tra russi occupanti e… - IpsosItalia : #GuerraRussiaUcrania, il monitoraggio #Ipsos del sentiment dell'opinione pubblica: ? continuano a definirsi le opin… - IpsosItalia : #GuerraRussiaUcrania, il monitoraggio #Ipsos del sentiment dell'opinione pubblica: ? quasi il 50% delle persone no… - IpsosItalia : #GuerraRussiaUcrania, il monitoraggio #Ipsos del sentiment dell'opinione pubblica: ? di contro, la paura dell’utili… - IpsosItalia : #GuerraRussiaUcrania, il monitoraggio #Ipsos del sentiment dell'opinione pubblica: ? aumenta anche la paura di un’e… -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in: gli aggiornamenti ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in: gli aggiornamenti ...Nellesettimane, il Seimas aveva già proibito ai cittadini russi presenti in Lituania di ... ha approvato delle risoluzioni per chiedere all'Onu di chiudere lo spazio aereo sopra l'e ...

Ucraina, ultime notizie. L’Onu denuncia deportazioni di bambini ucraini da Mosca Il Sole 24 ORE

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo invio di armi a Kiev per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Nel pacchetto, si legge in una nota del Pentagono, ci sono ...Nel video Habeck aggiunge anche: "Una parte del mio lavoro negli ultimi anni è stato quello di fare in modo che l'Ucraina riceva armi, il più velocemente e il più possibile. Questa promessa è ancora ...