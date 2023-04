Ucraina, Shoigu: "Missili Iskander trasferiti in Bielorussia" (Di martedì 4 aprile 2023) Kiev, 4 apr. (Adnkronos) - Missili Iskander-M, che possono essere armati sia con testate nucleari che convenzionali, sono stati trasferiti alle forze bielorusse. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, precisando che i militari bielorussi hanno iniziato ieri l'addestramento. "Anche alcuni aerei militari bielorussi sono ora in grado di colpire siti nemici con armi nucleari", ha aggiunto il ministro. Vladimir Putin aveva già annunciato il trasferimento degli Iskander in Bielorussia e l'inizio della costruzione di un sito per immagazzinare testate nucleari tattiche. In realtà, già lo scorso febbraio le forze bielorusse avevano reso noto che operavano autonomamente gli Idkander, Missili con una gittata fino a 500 chilometri. i jet bielorussi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Kiev, 4 apr. (Adnkronos) --M, che possono essere armati sia con testate nucleari che convenzionali, sono statialle forze bielorusse. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russo, Sergei, precisando che i militari bielorussi hanno iniziato ieri l'addestramento. "Anche alcuni aerei militari bielorussi sono ora in grado di colpire siti nemici con armi nucleari", ha aggiunto il ministro. Vladimir Putin aveva già annunciato il trasferimento degliine l'inizio della costruzione di un sito per immagazzinare testate nucleari tattiche. In realtà, già lo scorso febbraio le forze bielorusse avevano reso noto che operavano autonomamente gli Idkander,con una gittata fino a 500 chilometri. i jet bielorussi sono ...

