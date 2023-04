Ucraina-Russia, Lavrov: “Consideriamo l’Ue un’associazione ostile” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Russia vede l’Unione Europea come un’associazione ostile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un’intervista ad aif.ru, spiegando che “gli Stati membri della Ue e i leader dell’Unione affermano apertamente la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Stanno riempiendo il criminale Regime di Kiev con armi e munizioni e inviano istruttori e mercenari in Ucraina. Questi sono i motivi per cui Consideriamo la Ue un’associazione ostile”. La parte russa ha tratto le necessarie conclusioni da questa situazione, ha sottolineato il ministro. Mosca agirà in risposta a misure ostili, “decisamente, se necessario, essendo governata da propri interessi nazionali e dal principio di reciprocità ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lavede l’Unione Europea come. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergeyin un’intervista ad aif.ru, spiegando che “gli Stati membri della Ue e i leader dell’Unione affermano apertamente la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla. Stanno riempiendo il criminale Regime di Kiev con armi e munizioni e inviano istruttori e mercenari in. Questi sono i motivi per cuila Ue”. La parte russa ha tratto le necessarie conclusioni da questa situazione, ha sottolineato il ministro. Mosca agirà in risposta a misure ostili, “decisamente, se necessario, essendo governata da propri interessi nazionali e dal principio di reciprocità ...

