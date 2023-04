Ucraina, Nato ha dato 65 miliardi in armi: “Continueremo” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Finora i Paesi della Nato hanno consegNato aiuti” all’Ucraina “per 150 miliardi di euro, inclusi 65 miliardi di aiuti militari”. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della prima giornata di lavori della Ministeriale Esteri. “Il popolo ucraino continua a difendere il suo Paese con coraggio e valore. Continueremo a sostenerli per tutto il tempo necessario”. PUTIN – “In momenti come questi, gli amici e gli alleati sono più importanti che mai. E la Finlandia ora ha gli amici e gli alleati più forti del mondo. Il presidente Vladimir Putin voleva chiudere la porta della Nato: oggi mostriamo al mondo che ha fallito, che l’aggressività e l’intimidazione non funzionano” ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Finora i Paesi dellahanno consegaiuti” all’“per 150di euro, inclusi 65di aiuti militari”. Lo sottolinea il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della prima giornata di lavori della Ministeriale Esteri. “Il popolo ucraino continua a difendere il suo Paese con coraggio e valore.a sostenerli per tutto il tempo necessario”. PUTIN – “In momenti come questi, gli amici e gli alleati sono più importanti che mai. E la Finlandia ora ha gli amici e gli alleati più forti del mondo. Il presidente Vladimir Putin voleva chiudere la porta della: oggi mostriamo al mondo che ha fallito, che l’aggressività e l’intimidazione non funzionano” ...

