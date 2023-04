Ucraina, la diretta – Lavrov giudica “l’Europa un’associazione ostile”. Londra: “Mosca vuole sostituire la Wagner con un’altra milizia privata” (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo spiega che la sua posizione rispetto all’Ue è legata alla fornitura di armi e munizioni a Kiev e al fatto che “gli Stati membri affermano apertamente la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia”. Secondo la Difesa britannica la leadership militare russa “probabilmente vuole una compagnia militare privata sostitutiva su cui ha un maggiore controllo” rispetto al gruppo guidato da Prigozhin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo spiega che la sua posizione rispetto all’Ue è legata alla fornitura di armi e munizioni a Kiev e al fatto che “gli Stati membri affermano apertamente la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia”. Secondo la Difesa britannica la leadership militare russa “probabilmenteuna compagnia militaresostitutiva su cui ha un maggiore controllo” rispetto al gruppo guidato da Prigozhin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ucraina, ricevuta prima tranche di 2,7 miliardi di dollari da Fmi #guerra #ucraina #russia - Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - repubblica : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Stoltenberg: Non sappiamo quando finirà la guerra'. Oggi la Finlandia uff… - com_notizie : #Guerra in #Ucraina, segui con noi gli aggiornamenti del #4aprile -