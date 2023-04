Ucraina, “Kiev pronta a controffensiva, ma difficile mantenere motivazione soldati” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Grazie alle armi occidentali e alle unità d’assalto di nuova creazione, l’Ucraina è pronta per una decisiva controffensiva primaverile, ma la dura prova sarà recuperare le perdite e mantenere la motivazione delle truppe stanche della guerra”. Lo scrive il New York Times, secondo cui “il successo dell’Ucraina nelle battaglie nel sud-est dimostrerebbe al mondo il declino del potere militare della Federazione Russa, ridurrebbe le preoccupazioni che la guerra sia entrata nella palude e, molto probabilmente, incoraggerebbe gli alleati dell’Ucraina ad armare e a finanziare ulteriormente Kiev”. “Gli ufficiali ucraini – aggiunge il quotidiano americano – dovranno organizzare attacchi di artiglieria, fanteria e veicoli corazzati per sfondare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Grazie alle armi occidentali e alle unità d’assalto di nuova creazione, l’per una decisivaprimaverile, ma la dura prova sarà recuperare le perdite eladelle truppe stanche della guerra”. Lo scrive il New York Times, secondo cui “il successo dell’nelle battaglie nel sud-est dimostrerebbe al mondo il declino del potere militare della Federazione Russa, ridurrebbe le preoccupazioni che la guerra sia entrata nella palude e, molto probabilmente, incoraggerebbe gli alleati dell’ad armare e a finanziare ulteriormente”. “Gli ufficiali ucraini – aggiunge il quotidiano americano – dovranno organizzare attacchi di artiglieria, fanteria e veicoli corazzati per sfondare le ...

