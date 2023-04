Ucraina: Kiev, ‘175.690 militari russi uccisi da inizio guerra' (Di martedì 4 aprile 2023) Kiev, 4 apr. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 530 uomini, facendo salire a 175.690 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 175.690 uomini, 3.627 carri armati, 6.999 mezzi corazzati, 2.697 sistemi d'artiglieria, 528 lanciarazzi multipli, 280 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 306 aerei, 291 elicotteri, 5.562 autoveicoli, 18 unità navali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 530 uomini, facendo salire a 175.690 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 175.690 uomini, 3.627 carri armati, 6.999 mezzi corazzati, 2.697 sistemi d'artiglieria, 528 lanciarazzi multipli, 280 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 306 aerei, 291 elicotteri, 5.562 autoveicoli, 18 unità navali e ...

