Ucraina: Gb, 'Mosca vuole sostituire Wagner con altra compagnia militare privata' (Di martedì 4 aprile 2023) Londra, 4 apr. (Adnkronos) - La Russia potrebbe cercare di sponsorizzare e sviluppare alternative a Wagner, altre società militari private che potrebbero eventualmente sostituire il gruppo guidato da Yevgeny Prigozin. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-Ucraina. "Questo avviene nel contesto della faida di alto profilo tra il Ministero della Difesa russo e il gruppo Wagner - spiega l'intelligence di Londra - La leadership militare russa probabilmente vuole una compagnia militare privata sostitutiva su cui ha un maggiore controllo. Tuttavia, nessun'altra conosciuta attualmente si avvicina alle dimensioni o al potere di Wagner".

