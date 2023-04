Uccise il vicino di casa a colpi di pistola: Silvana Erzembergher potrebbe essere assolta per infermità mentale (Di martedì 4 aprile 2023) Il 28 aprile del 2022 aveva ucciso il vicino di casa con 4 colpi di pistola, a Treviglio, in provincia di Bergamo: per il suo gesto Silvana Erzembergher, pensionata 71enne, è stata riconosciuta incapace di intendere e di volere e potrebbe essere definitivamente assolta dall’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Dopo l’omicidio il pubblico ministero aveva richiesto una consulenza psichiatrica, che aveva dichiarato l’infermità mentale della donna. Scarcerata dal giudice per le indagini preliminari, la pensionata era stata ricoverata in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), a Castiglione delle Stiviere, che ospita tuttora la donna. Nella giornata di ieri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il 28 aprile del 2022 aveva ucciso ildicon 4di, a Treviglio, in provincia di Bergamo: per il suo gesto, pensionata 71enne, è stata riconosciuta incapace di intendere e di volere edefinitivamentedall’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Dopo l’omicidio il pubblico ministero aveva richiesto una consulenza psichiatrica, che aveva dichiarato l’della donna. Scarcerata dal giudice per le indagini preliminari, la pensionata era stata ricoverata in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), a Castiglione delle Stiviere, che ospita tuttora la donna. Nella giornata di ieri, ...

