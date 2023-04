Uccise il vicino, cos’è il disturbo delirante di Silvana Erzembergher: “Non è pentita, è convinta di essere lei vittima” (Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Una psicosi. Una forma di delirio cronico basato su un sistema di credenze illusorie, reputate vere indipendentemente dalla quantità di prove contrarie. E che finiscono con l’alterare l’approccio con la realtà di chi ne soffre. Questa, in estrema sintesi, è la definizione di “disturbo delirante”. Un termine in realtà molto ampio, che può integrare vari tipi di delirio: tra i più frequenti, quello di sospettosità o persecuzione. In pratica, chi ne soffre è convinto di essere vittima di una cospirazione. Di essere spiato, inseguito, molestato. Ciò che ne può conseguire, è una spirale fatta di rabbia e rancore. Talvolta, la persona che si sente vittima può ricorrere alle vie legali, altre ancora alla violenza. Sulla diagnosi sembrano concordare sia lo psichiatra Massimo Biza ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Una psicosi. Una forma di delirio cronico basato su un sistema di credenze illusorie, reputate vere indipendentemente dalla quantità di prove contrarie. E che finiscono con l’alterare l’approccio con la realtà di chi ne soffre. Questa, in estrema sintesi, è la definizione di “”. Un termine in realtà molto ampio, che può integrare vari tipi di delirio: tra i più frequenti, quello di sospettosità o persecuzione. In pratica, chi ne soffre è convinto didi una cospirazione. Dispiato, inseguito, molestato. Ciò che ne può conseguire, è una spirale fatta di rabbia e rancore. Talvolta, la persona che si sentepuò ricorrere alle vie legali, altre ancora alla violenza. Sulla diagnosi sembrano concordare sia lo psichiatra Massimo Biza ...

