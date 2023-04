Twitter, cane al posto dell'uccellino: Elon Musk gioca sul dogecoin (Di martedì 4 aprile 2023) Il logo del cane è apparso sul sito due giorni dopo che Musk ha chiesto a un giudice di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari in cui il milardario è stato accusato di aver messo in pied uno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Il logo delè apparso sul sito due giorni dopo cheha chiesto a un giudice di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari in cui il milardario è stato accusato di aver messo in pied uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Cosa è lo Shiba Inu comparso su Twitter al posto dell'uccellino? E perché riguarda Musk? #dogecoin - Agenzia_Italia : #Dogecoin Se vi state chiedendo perché, aprendo #Twitter, vedete il logo di un cane (il #DOGE) al posto del… - vaticannews_it : #Udienzagenerale Hanno incontrato #PapaFrancesco Carlo Rossetti e il suo cane Magnum, un San Bernardo, giunti in… - haiku2009 : RT @PediatriaOggi: 'E poi fu creato il cane, per dimostrare all'uomo che la fedeltà esiste.' #musk - irLemure : RT @Arypigliate: chissà, magari far finire altri polli da spennare nella trappola delle meme coin perché, perdonate il francese, Musk non è… -

