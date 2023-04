Twitter cambia logo Cosa sta combinando Elon Musk?

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) Semplice come un battito di ali. È così che Jack Dorsey aveva immaginato. Una piattaforma che permettesse ai suoi utenti di comunicare con la stessa facilità di un SMS. Raccontando la genesi del social - che oggi conta 330 milioni di utenti attivi ogni mesi - lo stesso Dorsey aveva spiegato il perché del nome. «Ci siamo imbattuti nella parola "", era semplicemente perfetta. La definizione era: "Una breve raffica di informazioni irrilevanti" e "un cinguettio di uccelli", e questo è esattamente ciò che era il prodotto». Scegliere un piccolo uccellino azzurro comenon poteva che sembrare la scelta più logica da fare. All’apparenza semplice, proprio come, il disegno è in realtà creato rispettando il rapporto aureo, a sottolineare l’importante lavoro di coding che ha reso l’esistenza stessa ...