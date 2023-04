Twitter, al via la bonifica delle "spunte blu". E il NYT non paga (Di martedì 4 aprile 2023) Chi si è visto sparire dal proprio profilo Twitter la spunta blu (profilo verificato) avrà pensato che si trattava di uno scherzo d'aprile dell'eccentrico Elon Musk. Invece no. Dal 1° aprile, il social network ha avviato la 'bonifica' delle spunte blu sulla sua piattaforma: chi non ha un abbonamento al servizio Twitter Blue, avrà l'account declassato. L'abbonamento a Blue parte da 7 dollari al mese, poco più di 9 euro in Italia. Le organizzazioni e le aziende che desiderano ottenere una spunta dorata, secondo indiscrezioni riportate dall'Ansa, ma non ancora confermate, dovranno però sottoscrivere un abbonamento da 1.000 dollari al mese, più 50 dollari per ogni account affiliato. Il nuovo regolamento imposto da Elon Musk non è piaciuto al New York Times che, forte dei suoi oltre 54,9 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Chi si è visto sparire dal proprio profilola spunta blu (profilo verificato) avrà pensato che si trattava di uno scherzo d'aprile dell'eccentrico Elon Musk. Invece no. Dal 1° aprile, il social network ha avviato la 'blu sulla sua piattaforma: chi non ha un abbonamento al servizioBlue, avrà l'account declassato. L'abbonamento a Blue parte da 7 dollari al mese, poco più di 9 euro in Italia. Le organizzazioni e le aziende che desiderano ottenere una spunta dorata, secondo indiscrezioni riportate dall'Ansa, ma non ancora confermate, dovranno però sottoscrivere un abbonamento da 1.000 dollari al mese, più 50 dollari per ogni account affiliato. Il nuovo regolamento imposto da Elon Musk non è piaciuto al New York Times che, forte dei suoi oltre 54,9 milioni ...

