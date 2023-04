(Di martedì 4 aprile 2023) L'opera raffigura due persone che si tengono per mano, con i piedi in acqua e con i giubbotti di salvataggio arancioni

"Una donna al Quirinale", ildel palermitanodura meno di 24 ore di Eugenia Nicolosi 24 Gennaio 2022...ha condiviso un'immagine di un manifestoaffisso presumibilmente a Messina e Reggio Calabria , con la frase " Abbiamo bisogno di ponti d'umanità non di cemento armato ". Nel dicembre,...Abbonati per leggere anche Leggi anche Schlein e l'Ucraina: in difesa di Kiev per un piano di pace Ue Per Elly Schlein ildia Milano, pugno chiuso con smalto rosso: "Risuscita la ...

Tvboy, il murale dedicato al Ponte sullo Stretto: "Umanità, non cemento armato" La Repubblica

Il quarantaduenne writer palermitano Salvatore Benintende, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Tvboy, ha condiviso sui suoi canali social un'immagine di una sua opera d'arte, un murale realizzato ...Salvatore Benintende, conosciuto come Tvboy, è uno street artist italiano che utilizza il suo talento per esprimere messaggi sociali e politici attraverso le sue opere. Oggi ha condiviso un'immagine d ...