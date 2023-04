Tutto chiede salvezza rinnovata per la stagione 2 da Netflix (Di martedì 4 aprile 2023) La serie italiana con Federico Cesari, Tutto chiede salvezza, tornerà in streaming prossimamente con la stagione 2, ufficialmente confermata da Netflix Ci sarà una seconda stagione di Tutto chiede salvezza. Con una foto condivisa nei propri profili social, Netflix annuncia che la serie italiana basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli è tornata in produzione. La notizia segue di oltre cinque mesi l’uscita dell’apprezzato ciclo inaugurale, recensito anche dalla nostra redazione. A proposito di Tutto chiede salvezza, non sono disponibili ulteriori dettagli per il momento. L’immagine, condivisa sul profilo social Instagram di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 aprile 2023) La serie italiana con Federico Cesari,, tornerà in streaming prossimamente con la2, ufficialmente confermata daCi sarà una secondadi. Con una foto condivisa nei propri profili social,annuncia che la serie italiana basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli è tornata in produzione. La notizia segue di oltre cinque mesi l’uscita dell’apprezzato ciclo inaugurale, recensito anche dalla nostra redazione. A proposito di, non sono disponibili ulteriori dettagli per il momento. L’immagine, condivisa sul profilo social Instagram di ...

