Tutto Chiede Salvezza 2 | la serie Netflix sta per tornare

È stato annunciato il ritorno della serie di successo di Netflix 'Tutto Chiede Salvezza 2', con una seconda stagione in lavorazione. Il programma è basato sull'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega, che racconta il soggiorno dell'autore in una struttura psichiatrica. La serie era originariamente prevista come adattamento di una sola stagione, quindi la rivelazione di un sequel ha sorpreso molti fan. Sebbene non sia stata fissata una data di inizio ufficiale, la produzione dovrebbe iniziare nel corso di quest'anno, con una data di uscita nel 2019. La storia del personaggio principale, Daniele, interpretato da Federico Cesari, che ha annunciato il suo ritorno alla serie sulle sue Instagram Stories, continuerà.

