Turchia, mamma e figlia sopravvissute al terremoto si ritrovano dopo quasi due mesi (Di martedì 4 aprile 2023) La piccola, che ha tre mesi e mezzo, era stata estratta dalle macerie di un edificio nella provincia di Hatay, e si credeva che la mamma fosse morta, come il padre e il fratello Leggi su vanityfair (Di martedì 4 aprile 2023) La piccola, che ha tree mezzo, era stata estratta dalle macerie di un edificio nella provincia di Hatay, e si credeva che lafosse morta, come il padre e il fratello

