Tunnel Capo Noli | Lega | ' Opera inserita in potenziale programmazione di quelle strategiche per la Liguria'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ds7Mattia : @DucaAndrea85 Io non vedo luce in fondo al tunnel, non vedo miglioramenti ma solo peggioramenti. Una squadra senza… - Michertolame : @P_per_Pandistan ti ringrazio ma ormai uso il mouse con la destra da 20 anni e per usarlo con la sinistra dovrei re… -

"Un altro importante passo avanti è stato fatto per procedere con l'iter di realizzazione deldiNoli. Poco più di un mese fa un'interrogazione della Lega in Consiglio regionale era stata ritirata per essere trasformata in un Ordine del giorno unitario, sottoscritto da tutta l'...Noli. "Un altro importante passo avanti è stato fatto per procedere con l'iter di realizzazione deldiNoli. Poco più di un mese fa un'interrogazione della Lega in Consiglio regionale era stata ritirata per essere trasformata in un ordine del giorno unitario, sottoscritto da tutta l'...... un nuovo passo avanti per avanzare con l'iter di realizzazione deldiNoli è stato compiuto lo scorso 30 marzo nelle stanze romane del Ministero delle Infrastrutture, dove i ...

Il tunnel di Capo Noli tra le opere strategiche per la Liguria, valutazioni su costi e tratta da dismettere SavonaNews.it

Il gruppo Lega in Regione: "Ora sarà necessario capire come poter rifinanziare l’opera e occuparsi della gestione ordinaria dell’attuale tratto di via Aurelia dismessa" ...Soddisfazione dal gruppo della Lega in Regione: al vaglio anche la gestione del tratto di Aurelia che potrebbe essere dismesso ...