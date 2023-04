Tumori: 'diritto all'oblio oncologico', Cnel presenta ddl in Parlamento (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo 100mila firme raccolte, la prima campagna per una legge per il diritto all'oblio oncologico approda in Parlamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) ha presentato un disegno di legge alle Camere. Oggetto della campagna di comunicazione #iononsonoilmiotumore promossa da Fondazione Aiom, questa norma, una volta approvata - riporta una nota - permetterebbe alle persone guarite da un tumore, che in Italia sono più di un milione, di riprendere la propria vita senza subire discriminazioni. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi, come la stipula di assicurazioni e l'ottenimento di mutui, è necessario dichiarare di aver avuto il cancro, anche se si è già guariti, con conseguenti difficoltà (rifiuti, premio incrementato). La ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo 100mila firme raccolte, la prima campagna per una legge per ilall'approda in. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro () hato un disegno di legge alle Camere. Oggetto della campagna di comunicazione #iononsonoilmiotumore promossa da Fondazione Aiom, questa norma, una volta approvata - riporta una nota - permetterebbe alle persone guarite da un tumore, che in Italia sono più di un milione, di riprendere la propria vita senza subire discriminazioni. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi, come la stipula di assicurazioni e l'ottenimento di mutui, è necessario dichiarare di aver avuto il cancro, anche se si è già guariti, con conseguenti difficoltà (rifiuti, premio incrementato). La ...

