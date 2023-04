Trump,oggi il partito al potere arresta il principale oppositore (Di martedì 4 aprile 2023) "oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso ALCUN CRIMINE": lo scrive Donald Trump in una email ai suoi sostenitori. . 4 aprile ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "è il giorno in cui unpolitico alil suoper non aver commesso ALCUN CRIMINE": lo scrive Donaldin una email ai suoi sostenitori. . 4 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’ex presidente è a New York per l’incriminazione. Un sondaggio della Cnn rivela: gli americani vogliono vederci ch… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun c… - MarcoFattorini : #Trump ha fatto sapere privatamente che sarebbe intenzionato a farsi fare una foto segnaletica quando arriverà' al… - trilobiiusgrou : RT @Agenzia_Ansa: 'Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun c… - stefanomaronei1 : Secondo me con oggi Trump ha vinto le prossime elezioni. Sicuramente le primarie #Trump -