Trump verso l’incriminazione | a New York misure di sicurezza straordinarie

Pochi fan aTower. Il sindaco Adams ai seguaci dell'ex Presidente: "Controllatevi, la città non è luogo per rabbia malriposta" Niente telecamere in aula

'Partirò da Mar - a - Lago a mezzogiorno (le 18 in Italia),laTower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. L'America non doveva essere così'. Con queste ...'Partirò da Mar - a - Lago a mezzogiorno (le ore 18 italiane),laTower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. L'America non doveva essere così'. Attraverso ......Usa in voloNew York, domani si terrà l'udienza per l'incriminazione Dall'aereo che lo sta portando dalla Florida a New York, dove domani si terrà l'udienza per l'incriminazione, Donald...

Trump a New York per l'incriminazione, misure di sicurezza straordinarie

Oggi è il lungo giorno di Donald Trump. L'ex presidente americano è arrivato lunedì alla sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, dove ha trascorso la notte ...Donald Trump ha passato la notte nella sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, in attesa di partecipare oggi pomeriggio all'udienza in cui gli verranno formalizzate le accuse ...