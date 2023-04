Trump si è costituito al tribunale di New York | attesa per i capi d’accusa | «Stanno per arrestarmi | è surreale!»

(Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente Usa Donaldè arrivato aldi Manhattan, dove il giudice Juan Merchan si appresta a leggerli i 34 reati per i quali è accusato nel caso Stormy Daniels. Appena prima di arrivare aldallaTower di New, il tycoon ha scolpito il suo giudizio sull’incriminazione che lo attende con una sola parola: «Surreale». Lo ha scritto sul suo social Truth appena prima di entrare nell’edificio di Manhattan, riecheggiando le valutazioni veicolate già poche ore fa in modo più ampio e con toni ben più coloriti via mail e via social.si è dunqueed è ora formalmente in arresto, titola a caratteri cubitali la Cnn. Fuori dal, cronisti, fan e oppositori dell’ex presidente asserragliati attendono ora ...

