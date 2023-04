Trump si dichiara non colpevole per i 34 capi d'accusa (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" dei 34 capi di imputazione per il caso della pornostar. Secondo la Nbc l'incriminazione include la cospirazione. Il tycoon è apparso serio e con un'aria di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldsi èto "non" dei 34di imputazione per il caso della pornostar. Secondo la Nbc l'incriminazione include la cospirazione. Il tycoon è apparso serio e con un'aria di ...

