Trump, non solo Stormy Daniels: "Ha pagato un'altra donna", ecco le accuse (Di martedì 4 aprile 2023) "Uno schema per comprare e sopprimere informazioni negative" su Donald Trump prima delle elezioni 2016. E' questo il fulcro delle accuse (Pdf 1e Pdf 2) nei confronti di Trump, reso pubblico dopo l'udienza nel tribunale di Manhattan a New York. Il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, sostiene che l'ex presidente – sotto processo per quello che viene definito il 'caso Stormy Daniels – sia stato coinvolto in una cospirazione per minare l'integrità delle elezioni del 2016. Il 'piano' "per promuovere la candidatura" prevedeva pagamenti registrati attraverso la falsificazione dei bilanci delle società utilizzate. I procuratori sostengono che Trump abbia fatto parte di un piano illegale per sopprimere le informazioni negative. In questo disegno rientrerebbe il pagamento di 130.000 dollari ...

