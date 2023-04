Trump incriminato, telecamere fuori dall’aula (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente americano Donald Trump sarà formalmente incriminato, oggi 4 aprile, dai giudici della Corte penale di New York. Si tratterà di un’udienza storica, per il noto caso dei soldi dati alla pornostar Stormy Daniels con i fondi della campagna elettorale 2016. Trump è il primo ex capo di Stato negli Usa a finire sotto inchiesta penale. Il tycoon è arrivato a New York, nella penthouse della sua torre, la Trump Tower, sulla Fifth avenue. Le forze dell’ordine hanno blindato la metropoli americana nel timore di sommosse e scontri di piazza non appena sarà annunciata l’incriminazione formale dell’ex presidente. Donald Trump. Foto Ansa/EpaNew York blindata Transenne e agenti si vedono in particolare attorno al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. L’ufficio del procuratore ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente americano Donaldsarà formalmente, oggi 4 aprile, dai giudici della Corte penale di New York. Si tratterà di un’udienza storica, per il noto caso dei soldi dati alla pornostar Stormy Daniels con i fondi della campagna elettorale 2016.è il primo ex capo di Stato negli Usa a finire sotto inchiesta penale. Il tycoon è arrivato a New York, nella penthouse della sua torre, laTower, sulla Fifth avenue. Le forze dell’ordine hanno blindato la metropoli americana nel timore di sommosse e scontri di piazza non appena sarà annunciata l’incriminazione formale dell’ex presidente. Donald. Foto Ansa/EpaNew York blindata Transenne e agenti si vedono in particolare attorno al tribunale di Manhattan e allaTower. L’ufficio del procuratore ...

