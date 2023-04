Trump incriminato, oggi l'udienza a New York sul caso Stormy Daniels (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump a New York, dove oggi si terrà l'attesa udienza per l'incriminazione dell'ex presidente Usa del caso di Stormy Daniels . L'ex presidente, il primo nella storia a essere incriminato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Donalda New, dovesi terrà l'attesaper l'incriminazione dell'ex presidente Usa deldi. L'ex presidente, il primo nella storia a essere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Vogliono arrestare #Trump, ma così non fanno altro che rimetterlo in campo e fomentare 74 milioni di elettori del 2… - rulajebreal : È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione… - Io41881712 : RT @mavakagher: Consentitemi di esprimere piena solidarietà al figantropo Donald #Trump incriminato dai dem ???? per un innocente cappellino… - RaiNews : E' il giorno di Trump in tribunale, il primo ex presidente Usa formalmente incriminato nella storia degli Stati Uni… - Mslauria77 : RT @itsmeback_: Trump annuncia che si rivolgerà alla nazione alle 20.15 da Mar-a-Lago di MARTEDÌ - poche ore dopo il suo arresto a New York… -