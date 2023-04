Trump incriminato oggi, ex presidente scalpita per parlare subito (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Non verrà ultimato prima della fine dell’udienza di incriminazione di questa sera a New York il testo del discorso che l’ex presidente americano Donald Trump intende pronunciare dopo il suo rientro nella residenza di Mar-a-Lago. A spiegarlo sono fonti vicine a Trump citate dalla Cnn. I consiglieri dell’ex presidente stanno continuando a perfezionare il testo e lo stesso Trump lo rivedrà durante il volo di ritorno in Florida. Molte fonti vicine a Trump spiegano che l’ex presidente non intende comunque rinunciare alla possibilità di esprimersi pubblicamente già a New York: uno dei suoi legali, Chris Kise, ha detto di aspettarsi che Trump parli davanti alle telecamere nei corridoi fuori dall’aula del tribunale di Manhattan prima e dopo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Non verrà ultimato prima della fine dell’udienza di incriminazione di questa sera a New York il testo del discorso che l’examericano Donaldintende pronunciare dopo il suo rientro nella residenza di Mar-a-Lago. A spiegarlo sono fonti vicine acitate dalla Cnn. I consiglieri dell’exstanno continuando a perfezionare il testo e lo stessolo rivedrà durante il volo di ritorno in Florida. Molte fonti vicine aspiegano che l’exnon intende comunque rinunciare alla possibilità di esprimersi pubblicamente già a New York: uno dei suoi legali, Chris Kise, ha detto di aspettarsi cheparli davanti alle telecamere nei corridoi fuori dall’aula del tribunale di Manhattan prima e dopo la ...

