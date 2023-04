Trump incriminato | ecco cosa succederà oggi | è l”indictment day’

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ arrivato il giorno della verità per Donald, il giorno in cui si dovrà consegnare alle autorità e gli verranno notificate le accuse per le quali è statonel caso Stormy Daniels.come si dovrebbe svolgere la giornata: L’ex presidente, che è arrivato ieri a New York dalla Florida ed ha passato la notte allaTower, si recherà, scortato dagli agenti del Secret Service, nel palazzo della procura di Manhattan, dove si trova l’ufficio del procuratore distrettuale Alvin Bragg, per consegnarsi alle autorità. Questo dovrà avvenire prima dell’udienza che è prevista per le 14.15, le 20.15 in Italia. Subito dopo ci sarà quello che negli Stati Uniti viene chiamato il “processing”, l’identificazione dell’arrestato, con il rilevamento delle impronte digitali e le foto segnaletiche. Ma ...

il procuratore di Manhattan dovrebbe "dimettersi", dovrebbe essere "incriminato". In particolare, il giudice Juan Merchan consentirà l'ingresso in aula dei fotografi ma vieterà alle telecamere di