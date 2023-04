Trump incriminato | ecco cosa succederà oggi | è l' ' indictment day'

(Di martedì 4 aprile 2023) E' arrivato il giorno della verità per Donald, il giorno in cui si dovrà consegnare alle autorità e gli verranno notificate le accuse per le quali è statonel caso Stormy Daniels . ...

E' arrivato il giorno della verità per Donald, il giorno in cui si dovrà consegnare alle autorità e gli verranno notificate le accuse per le quali è statonel caso Stormy Daniels . Ecco come si dovrebbe svolgere la giornata: L'...è statoda un gran giurì di Manhattan la scorsa settimana, in relazione a un pagamento alla ex attrice pornografica Stormy Daniels durante la campagna per le elezioni presidenziali ......è invitato a testimoniare davanti al gran giurì ma declina 18 MARZO 2023 -profetizza sui social il suo imminente arresto e aizza i suoi alle proteste 30 MARZO 2023 -viene...

E’ arrivato il giorno della verità per Donald Trump, il giorno in cui si dovrà consegnare alle autorità e gli verranno notificate le accuse per le quali è stato incriminato nel caso Stormy Daniels.Oggi alle 2.15 ore di New York (corrispondenti alle 20.15 di Roma) Donald Trump sarà incriminato con ben 34 capi di accusa, questo secondo un articolo del giornalista investigativo Michael Isikoff di ...