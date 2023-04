Trump in tribunale: scopri i retroscena (Di martedì 4 aprile 2023) Trump in tribunale: udienza in Procura per il primo ex presidente formalmente incriminato nella storia degli Stati Uniti. Le accuse sono legate al pagamento dell’ex pornostar Stormy Daniels contabilizzato come “spesa legale”. scopriamo i dettagli. Trump in tribunale: la cronaca minuto per minuto Ore 06:32: Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l’udienza di Donald Trump in procura. Lo riporta la Cnn. Ore 06:33 Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe “dimettersi”, e dovrebbe essere “incriminato”. Lo afferma Donald Trump su Truth quando mancano ormai poche ore alla sua udienza in procura. Ore 06:43 Il sindaco di New York, Eric Adams, ha invitato i manifestanti Trumpiani a non creare ... Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023)in: udienza in Procura per il primo ex presidente formalmente incriminato nella storia degli Stati Uniti. Le accuse sono legate al pagamento dell’ex pornostar Stormy Daniels contabilizzato come “spesa legale”.amo i dettagli.in: la cronaca minuto per minuto Ore 06:32: Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l’udienza di Donaldin procura. Lo riporta la Cnn. Ore 06:33 Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe “dimettersi”, e dovrebbe essere “incriminato”. Lo afferma Donaldsu Truth quando mancano ormai poche ore alla sua udienza in procura. Ore 06:43 Il sindaco di New York, Eric Adams, ha invitato i manifestantiiani a non creare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Per avidità di potere, Trump ha normalizzato la violenza politica, calpestando la costituzione e spianando la strad… - LaVeritaWeb : L’ex presidente è a New York per l’incriminazione. Un sondaggio della Cnn rivela: gli americani vogliono vederci ch… - Agenzia_Ansa : Per Trump l'ora della verità con l'udienza in tribunale. Sarà il primo ex presidente Usa a finire sotto inchiesta p… - GermanoDottori : RT @LaVeritaWeb: L’ex presidente è a New York per l’incriminazione. Un sondaggio della Cnn rivela: gli americani vogliono vederci chiaro. Q… - ValeryMell1 : RT @siriomerenda: Donald Trump che saluta con il pugno chiuso prima di entrare nel tribunale penale di Manhattan dove verrà incriminato...… -