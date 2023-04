Trump in tribunale, ex presidente in arresto: si dichiara non colpevole (Di martedì 4 aprile 2023) New York, 4 apr. (Adnkronos) - In un'affollata aula del tribunale di Manhattan, Donald Trump, che è in stato di arresto, si è dichiarato non colpevole per tutti i 34 capi di imputazione che gli sono stati contestati nell'atto di incriminazione per il caso Stormy Daniels , letto dal giudice Juan Merchan. Le accuse sono di aver falsificato i registri della società e partecipato a un complotto per versare denaro in cambio del silenzio a due donne alla fine della sua campagna elettorale del 2016. L'ex presidente Usa è entrato nell'aula di tribunale con due agenti in divisa al fianco. In uno scatto diffuso dai fotografi che sono stati ammessi in aula prima dell'inizio dell'udienza, Trump è apparso con un'espressione seria, seduto al tavolo degli imputati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) New York, 4 apr. (Adnkronos) - In un'affollata aula deldi Manhattan, Donald, che è in stato di, si èto nonper tutti i 34 capi di imputazione che gli sono stati contestati nell'atto di incriminazione per il caso Stormy Daniels , letto dal giudice Juan Merchan. Le accuse sono di aver falsificato i registri della società e partecipato a un complotto per versare denaro in cambio del silenzio a due donne alla fine della sua campagna elettorale del 2016. L'exUsa è entrato nell'aula dicon due agenti in divisa al fianco. In uno scatto diffuso dai fotografi che sono stati ammessi in aula prima dell'inizio dell'udienza,è apparso con un'espressione seria, seduto al tavolo degli imputati. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Per avidità di potere, Trump ha normalizzato la violenza politica, calpestando la costituzione e spianando la strad… - LaVeritaWeb : L’ex presidente è a New York per l’incriminazione. Un sondaggio della Cnn rivela: gli americani vogliono vederci ch… - g_bonincontro : RT @LBasemi: ?????La situazione fuori dal tribunale di New York, si sta surriscaldando. Ci sono scontri tra sostenitori e oppositori di Donal… - blusewillis2 : RT @ravel80262268: Rissa tra giornalisti e sostenitori di Trump fuori dal tribunale di Manhattan???? - scenarieconomic : RT @LBasemi: ?????La situazione fuori dal tribunale di New York, si sta surriscaldando. Ci sono scontri tra sostenitori e oppositori di Donal… -