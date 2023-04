Trump in tribunale, contro di lui 30 capi d’accusa (Di martedì 4 aprile 2023) . Il procuratore di Manhattan terrà una conferenza stampa dopo l’udienza Manca poco all’inizio dell’udienza, in cui all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, saranno notificati trenta capi d’accusa. Trump è a New York dalla giornata di ieri e presso la Trump Tower ha incontrato i suoi legali. Alina Habba, che lo rappresenta in questioni civili, a Fox News, ha detto di averlo trovato bene, “onestamente, è come sarebbe normalmente. E’ pronto per fare quello che deve fare”. L’ex presidente ritiene che il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe “dimettersi” e dovrebbe essere “incriminato”. Intanto il giudice Juan Merchan, accogliendo la richiesta dei legali di Trump, ha deciso che le telecamere non saranno ammesse nell’aula del tribunale dove si svolgerà ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 aprile 2023) . Il procuratore di Manhattan terrà una conferenza stampa dopo l’udienza Manca poco all’inizio dell’udienza, in cui all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, saranno notificati trentaè a New York dalla giornata di ieri e presso laTower ha incontrato i suoi legali. Alina Habba, che lo rappresenta in questioni civili, a Fox News, ha detto di averlo trovato bene, “onestamente, è come sarebbe normalmente. E’ pronto per fare quello che deve fare”. L’ex presidente ritiene che il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe “dimettersi” e dovrebbe essere “incriminato”. Intanto il giudice Juan Merchan, accogliendo la richiesta dei legali di, ha deciso che le telecamere non saranno ammesse nell’aula deldove si svolgerà ...

