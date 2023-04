Trump in stato d’arresto Grand giuri, l'ex presidente Usa si è dichiarato incolpevole (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump è in stato d’arresto. L’ex presidente Usa ha deposto al gran giuri di New York in cui gli sono stati contestati 34 capi di accusa. Sarà poi lasciato libero, non gli saranno messe le manette né sarà fatta la foto segnaletica in segno di riso. Non era mai successo nella storia degli Stati Uniti d’America. L'articolo Trump in stato d’arresto <small class="subtitle">Grand giuri, l'ex presidente Usa si è dichiarato incolpevole</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldè in. L’exUsa ha deposto al grandi New York in cui gli sono stati contestati 34 capi di accusa. Sarà poi lasciato libero, non gli saranno messe le manette né sarà fatta la foto segnaletica in segno di riso. Non era mai successo nella storia degli Stati Uniti d’America. L'articoloin , l'exUsa si è proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : In realtà il caso è stato già trattato in un tribunale e ha portato in carcere Michael Cohen, l’ex-avvocato tuttofa… - _Nico_Piro_ : Per via di questa accusa di Cohen tra i due non è finita bene. Trump lo ha definito un debole, un ratto. Cohen ha r… - ilpost : Oggi Trump verrà messo in stato di fermo - 8_bit_lover : @AlbertoLetizia2 Quindi Trump è stato ufficialmente scaricato? Si parla già di de Santis nel team Bannon Italia? - ribollacristina : RT @ilruttosovrano: Trump in stato di arresto, Berlusconi non gli ha detto che per evitarlo bastava farsi ricoverare al San Raffaele? -