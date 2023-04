Trump in carcere? Improbabile. E in tre giorni ha già “incassato” 7 milioni di dollari (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Tutti gli occhi degli Stati Uniti sono puntati su New York. Oggi è il giorno in cui Donald Trump, nella Grande Mela, potrebbe essere condannato. Primo presidente Usa della storia ad essere incriminato penalmente, con l’udienza fissata per le 14.15 locali (le 20.15 in Italia). Il motivo è ormai arcinoto e ruota attorno al caso della pornostar Stormy Daniels, a cui il tycoon avrebbe sborsato 130mila dollari durante la campagna per le presidenziali del 2016 affinché non raccontasse la sua relazione con lui, risalente a dieci anni prima. I capi di accusa che pendono sulla testa di Trump sono ben 34, tra questi la falsificazione di documenti aziendali. Per questi, in linea di principio, potrebbe essere formalmente arrestato. Il condizionale è però più che d’obbligo, perché verosimilmente Trump non finirà in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Tutti gli occhi degli Stati Uniti sono puntati su New York. Oggi è il giorno in cui Donald, nella Grande Mela, potrebbe essere condannato. Primo presidente Usa della storia ad essere incriminato penalmente, con l’udienza fissata per le 14.15 locali (le 20.15 in Italia). Il motivo è ormai arcinoto e ruota attorno al caso della pornostar Stormy Daniels, a cui il tycoon avrebbe sborsato 130miladurante la campagna per le presidenziali del 2016 affinché non raccontasse la sua relazione con lui, risalente a dieci anni prima. I capi di accusa che pendono sulla testa disono ben 34, tra questi la falsificazione di documenti aziendali. Per questi, in linea di principio, potrebbe essere formalmente arrestato. Il condizionale è però più che d’obbligo, perché verosimilmentenon finirà in ...

